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(Görüntülü) Başkanın makam aracı gelin arabası oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de evlenen Yasemin ve Adem Yiğit çifti, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan gelin arabası istedi. Başkan Ay da makam aracını süsleterek genç çifte gelin arabası olarak tahsis etti. Düzce'de bir fabrikada...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de evlenen Yasemin ve Adem Yiğit çifti, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'dan gelin arabası istedi. Başkan Ay da makam aracını süsleterek genç çifte gelin arabası olarak tahsis etti.

Düzce'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Adem Yiğit ile Yasemin Yiğit, bir tanıdıkları aracılığı ile Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'a ulaşarak, gelin arabası istedi. Başkan Ay da kendi makam aracını süsleterek genç çift için gelin arabası yaptırdı. Düzce Belediye Başkanlığı'na ait resmi plakalı makam aracı ile gelin evinden alındı. Gelin ve damat daha sonra düğünün yapılacağı alana götürüldü.

Gelin arabası olarak makam aracı hayali olan Adem Yiğit, "Eşimle birlikte hayalimiz vardı. Rica ettik bir tanıdık vasıtasıyla ulaştık kendisine. Sağ olsun bizim ricamızı kırmadı. Kendi makam aracını süsletip bize gönderdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine" dedi.

Yasemin Yiğit ise "Bu çok güzel bir duygu. Kendisinin bize bu jesti yapması bizi çok memnun etti ve duygulandırdı. Biz hayalimizi başkanımıza ilettik. Kendisi de bizi kırmadı. Arkadaşlarımız da biz zaman zaman böyle bir ricada bulunmamızı söylemişlerdi. Eşimin de böyle bir hayali vardı" dedi.

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