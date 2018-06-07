(Görüntülü) Başkan Yılmaz'dan esnaf ziyareti

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)ŞANLIURFA'nın Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesi vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra esnaf gezilerini sürdürüyor. Başkan Yılmaz, ilçenin Esmerçayı Mahallesi ve Şair İbrahim Rafet Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, destek istedi. Esnaf ve vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıkmalarını isteyen Başkan Yılmaz, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vurgusu yaptı. Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini ve sahip çıkılması gerektiğini belirten Yılmaz, İstikrar için, ekonomi için birlik olmak için Cumhurbaşkanımız ve AK Partimize destek olmamız gerekiyor. Güçlü bir Cumhurbaşkanı ve güçlü bir meclis ile daha güzel günler göreceğiz dedi.