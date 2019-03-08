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(Görüntülü) Başkan Tarhan soğuk suda çalışan kadınları unutmadı

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye başkanı MHP'li Ömer Tarhan, soğuk havada Savrun Çayı'nda turp temizleyip paketleyen kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Türkiye'de turpun yüzde 70'nin...

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye başkanı MHP'li Ömer Tarhan, soğuk havada Savrun Çayı'nda turp temizleyip paketleyen kadınlara çiçek ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Türkiye'de turpun yüzde 70'nin üretildiği Kadirli'de tarlalardan sökülen turplar sofralardan gelmeden Savrun Çayı'na götürülüyor. Turplar burada kadınlar tarafından temizlenip paketleniyor. Kendi günlerinde de soğuk suyun içerisinde çalışmaya devam eden turp işçisi kadınları ziyaret eden Belediye Ömer Tarhan, kadınları sadece 8 Mart'ta değil her zaman el üstünde tuttuklarını söyledi.
Soğuk kış aylarında evlerine ekmek parası götürmek için çalışan emekçi kadınların kendilerinin yanında ayrı bir yeri olduğunu belirten Tarhan, Çünkü onların ne günü var ne de sezonda izni var. Bu duruma kayıtsız kalmıyor, her fırsatta onları ziyaret ederek unuttukları günlerini hatırlatıyor, bizlerden bir istekleri varsa hemen yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Başkan hazırlattığı hediyeleri Eşi Ayşe Tarhan ile birlikte tek tek verdi. 

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