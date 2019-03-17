(Görüntülü) Başkan, parklar ile yeşil alanların tapularını çocuklara verdi

Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa), () - BURSA'da, 'Umut Tohumları Projesi' kapsamında çocuklarla buluşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçenin parkları ile yeşil alanlarının tapularını temsili olarak onlara verdi. Mudanya Belediyesi'nin 'Umut Tohumları Projesi' kapsamında, Başkan Hayri Türkyılmaz, Mütareke Meydanı'nda çocuklarla bir araya geldi. Ücretsiz oyun alanlarının kurulduğu parkta çocuklar, doyasıya eğlendi. Bir grup öğrencinin dans gösterisinin ardından Başkan Türkyılmaz, ilçede bulunan parklar ile yeşil alanların tapularını temsili olarak çocuklara verdi. Mudanya'da güzel ve doğru işler yapıldığını kaydeden Türkyılmaz, "Bu kadar çocuğun yüzlerinin gülmesi, gözlerinin ışıldaması, dünyanın en güzel mutluluğu. Demek ki doğru yoldayız. Bugün benim de çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocukluğumuzda Mudanya'mız o kadar güzeldi ki o kadar çok yeşil alanımız vardı ki bunlar yıllar geçtikçe yok oldu. İstiyorum ki bundan sonra yeşil alanlarımız, kamu alanlarımız, çocuklarımız tarafından korunma altına alınsın. Onlar tarafından geleceğe, torunlarımıza taşınmasını istiyorum. İstiyorum ki o ağaçlık alanlarda bir daha kötü kötü binalar yapılmasın. Çocuklarımız çevre bilinci ile Mudanya'mıza sahip çıksın. Çevresi doğası korunmuş bir Mudanya'yı torunlarımıza taşıyalım. İşte bugün buradaki projesinin anlamı bu" diye konuştu.