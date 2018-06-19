(Görüntülü) Başkan Nuhoğlu: “Hayvan haklarının siyasete malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum”

İSTANBUL, () – KADIKÖY Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, son zamanlarda gündemde olan hayvan haklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlarla ilgili konular, siyasetin çok üzerinde, ortak hareket edilmesi gereken kavramlardır. İlla bir hayvanın kesilmesi gerekmiyor. Bu konuların siyasetle de çok malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum” dedi. Türkiye’de son günlerde gündemde olan hayvanlara yapılan işkence ve eziyetler, tüm ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Bu durum, uzun zamandır konuşulan ve birçok kesim tarafından desteklenen hayvan hakları ile ilgili kanunu da gündeme getirdi. Birçok vatandaş, hayvanların yaşadığı üzücü olayların ardından, hayvan barınaklarına giderek hayvanlara destek olmaya çalışırken, diğer yandan bu olaylara sebep verenler için ceza isteyenler bu cezaların daha da ağırlaştırılmasını talep etti. Daha önce Kadıköylü vatandaşların yakından tanıdığı ve unutmadığı kedi Tombili ile köpek Tommy ve Tarçın için heykeller yaptıran ve sokak hayvanlarına daha birçok konuda dikkat çeken Kadıköy Belediyesi ise, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi ile hem hayvanlara karşı yapılan olumsuz davranışların önüne geçmeye çalışarak hayvanların sağlığı ile ilgileniyor hem de hayvan severlere sahiplendirme şansı tanıyor. Kadıköy Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Barındırma Merkezi’ni gezerek sokak hayvanları ve yardıma muhtaç hayvanlar hakkında yaptıkları projeleri anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, barınakta 500’e yakın hayvan olduğuna ve sahiplendirmeyi teşvik ettiklerine dikkat çekti. Bu gibi projelerde gönüllüler ile çalıştıklarını belirten Başkan Nuhoğlu, gönüllülerin çok büyük desteği olduğunun da altını çizdi. “İLLA BİR HAYVANIN KESİLMESİ GEREKMİYOR" Hayvanların da bu yaşamın bir parçası olduğunu dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, bu doğaya sadece bizim değil hayvanların da sahip olduğunu söyledi. Sapanca’da yaşanan olaya da değinen Başkan Nuhoğlu, şunları söyledi: “Hayvanlarla ilgili konular, siyasetin çok üzerinde, ortak hareket edilmesi gereken kavramlardır. Hayvanlara ilişkin, toplumlarda dönem dönem büyük patlamalar oluştu. Özellikle de hayvanlara kötü davranılmasıyla ilgili. Her o noktada bu yakalanmalıydı. İlla bir hayvanın kesilmesi gerekmiyor, zarar görmesi, işkence görmesi gerekmiyor. Bence hangi noktada yakaladıysak, o noktada ilerleyip, düzeltmemiz lazım. Bu konuların siyasetle de çok malzeme yapılmasını doğru bulmuyorum. Bunun hayvanlara zarar vereceğini düşünüyorum.” “HASTA, YARALI OLAN HAYVANLARIN TEDAVİLERİ YAPILIYOR” Hayvanlara yapılan müdahaleler ile ilgili bilgiler veren Kadıköy Belediyesi Veteriner Hekimi Deniz Gümüştaş ise, “Kadıköy Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan hasta, yaralı olan hayvanların tedavileri yapılıyor. Eğer bu hayvanlar daha önceden belediyemiz tarafından kısırlaştırılmış, küpelenmiş ve aşıları yapılmışsa, tekrar aynı bölgeye bırakılıyor. Şayet hasta olan hayvanımız bu işlemlerden geçmemişse, işaretlenip, kayıt altına alınıp, aşıları uygulanıp alındıkları yerlere geri bırakılıyorlar” diye konuştu. “HAYVANLAR TİCARİ BİR MAL GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR” Hayvanlara karşı işlenen suçlara değinen Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan da, bu gibi davranışlar karşısında hapis cezası olmadığını hatırlatarak, “Hayvanlar ticari bir mal gibi düşünülüyor, bir can gibi değil maalesef. Bu yüzden de sanırım ticaretin kurallarına göre değerlendiriliyor. En basit olarak darp edilmesi, vurulması, 300-500 lira gibi rakamları insanlar maalesef ödeyip çıkıyorlar” dedi. Barınakta bulunan hayvanların sahiplendirmeleri ile ilgili bilgiler veren Kadıköy Belediyesi Barınak ve Hayvan Hakları Proje Koordinatörü Elif Narin ise, sahiplendirme için gereken şartları şöyle anlattı: “Bazı kurallarımız var. Sahiplendirme yapacağımız insana öncelikle daha önce hayvan bakıp bakmamadığı soruluyor. Genç arkadaşlar içinse, öğrenci veya sürekli evini değiştiren insanlara hep sahiplendirme yapmıyoruz. Daha önce hayvan sahiplenmiş, bir şekilde bakamamış insanlara da sahiplendirme yapmıyoruz. 18 yaş altı, 20 yaş altı çok genç arkadaşların, ailesiyle birlikte yaşayan arkadaşların da ailelerinin onayları gerekiyor.” “PARAYLA ALINIYOR, SONRA SOKAKLARA BIRAKILIYORLAR” Ayrıca insanlara Petshop’lardan hiçbir inceleme yapılmadan, parasını verene hayvan satılmasını eleştiren Narin, “Bu hayvanı almak istiyorum dediğinde, parasını veren hayvanı alabiliyor. Ondan sonra da o hayvanlar maalesef sokaklara bırakılıyor” şeklinde konuştu.