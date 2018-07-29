 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

(Görüntülü) Başkan çiftçi çiğköftemiz 8 yıldır tescillidir

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Adıyaman'ının etsiz çiğ köftenin coğrafi işaret tescilinin alınmasının ayrıt edilmesini gerektiğini belirterek, Şanlıurfa çiğköftesi 8 yıldır tecil...

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Adıyaman'ının etsiz çiğ köftenin coğrafi işaret tescilinin alınmasının ayrıt edilmesini gerektiğini belirterek, Şanlıurfa çiğköftesi 8 yıldır tecil edilmiştir dedi.Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesi olarak bilinen köftesinin coğrafi işaret tescilini almasının yankıları sürüyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, çiğköftenin coğrafi işaretinin kendilerince alındığını belirterek, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının 'etsiz çiğ köfte' coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna itiraz etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çiğköfte deyince ilk akla gelen şehrin Şanlıurfa olduğunu söyledi. Adıyaman'ın tescilinin sadece etsiz köfkeyi kapsadığını belirten Çiftçi, Bizim Şanlıurfa çiğköftesi yaklaşık 8 yıldır tescilidir. Bunun için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla bir araya geldik. Konuyu takip ediyoruz. Bunun için itirazlarını yapıyorlar. Adıyaman'daki köfte farklı bir köftedir. Adıyaman ve Komagene köftesi var doğru ama bu Şanlıurfa çiğköftesi değildir. Bunu karıştırmamak lazımdır. Ayrı olarak tescil edilebilir. Fakat çiğköfte olarak Şanlıurfa çiğköftesi 8 yıldır tecil edilmiş bunun tescil numarası ve belgesi belediyemizde mevcuttur. Tescilli çiğköfte Şanlıurfa'nındır. Adıyaman'daki farklı bir köftedir diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar