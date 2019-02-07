(Görüntülü) Başkan Bozbey Gemlik’e ziyaret gerçekleştirdi

Feyzi SARIKAYA BURSA,() Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gemlik'te muhtarlar ve sivil toplum örgütleri ile buluştu. Gemliklilerin sorunlarını dinleyen ve ilçenin Bursa için önemini iyi bildiklerini belirten Bozbey, Burada yapacağımız güzel işler var dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gün boyu gerçekleştirdiği temasların ardından akşam saatlerinde Gemlik'te muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ramada Otel'de gerçekleşen toplantıya CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar da katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, göreve geldikleri takdirde Bursa'nın, Güney Marmara'nın merkezi olacağını belirtti. ?BURSA LİDER KENT OLACAK' Başkan Bozbey, Bursa'yı yöneten kadroların şehri yaşanmaz hale getirdiğine işaret edip, Bursa'ya şimdiden bir hedef koyduk. Bursa Güney Marmara'nın lider kenti olacak. Bu hedefte Gemlik de çok önemli yer teşkil ediyor. Gemlik?te 36 kilometre denize sınır var. Ama maalesef Gemlik maviyle barışık değil. Maalesef Gemlik'te bazı tesisler sırtını denize dönmüş. Dünyada insanlar denizle iç içe olmak için uğraşıyor. Gemlik maviyle bütünleşmiş olmalıydı, görsel özellikleriyle daha öne çıkmalıydı. Ama Gemlik gelişememiş ve değerini kaybetmiş. Aslında İstanbul-Bursa arasındaki inci bir kentte daha güzel hizmetler olabilirdi. Gemlik'te yapılacak çok güzel işler var. Sahili güzelleştirilip kullanılabilir hale getirilmesi, spor ve sosyal alanların oluşturulması ve ulaşım sistemlerinin kurulmasıyla Gemlik cennet gibi bir şehir olabilirdi. Gemlik bizim için çok önemli. Burada Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi ortak projelerle Gemlik'i daha yüksek seviyelere getireceğiz. Yapacaklarımız yaptıklarımızın teminatıdır. Gemlik'in önemini ve sorunlarını iyi biliyoruz diye konuştu. ESNAFLA DA BULUŞTU Bozbey, Gemlik'te gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İstiklal Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret edip, göreve geldikleri takdirde toplumun bütün kesimlerine değer katacak projeler hayata geçireceklerini belirtti.