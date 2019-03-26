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(Görüntülü) Başkan Bozbey'e Osmangazi esnafından sevgi seli

Halil ÖZÇOBAN BURSA,()Osmangazi'ye bağlı Yeşilova ve Altınova mahallelerindeki esnafla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Buluşmada konuşan...

Halil ÖZÇOBAN BURSA,()Osmangazi'ye bağlı Yeşilova ve Altınova mahallelerindeki esnafla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Buluşmada konuşan Bozbey, 31 Mart sonrası sizlerle konuşarak, küçük bir sanayi sitesi oluşturup, esnafımızı müşterilerinin yakınında bir konuma kavuşturma arzusundayız dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Altınova ve Yeşilova mahallelerinde esnafla bir araya geldi. Tek tek esnafı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey 'hayırlı işler' diledi. Bozbey, esnaf ziyaretinin ardından da CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın ile birlikte esnafla kahvaltı yaptı. Ağırlıklı olarak bölgedeki oto tamirci esnafının katıldığı kahvaltıda konuşan Mustafa Bozbey, sorunları yakından bildiğini ifade etti. Bölgede çalışmaları başlatılan ulaşım projelerinin esnafı son derece mağdur ettiğini kaydeden Başkan Bozbey, Bölge halkına danışmadan yapılan projeler sorunları çözmüyor. Yalova Yolu'ndaki T2 Hattı, ve bölgeden geçen Murat Hüdavendigar Bulvarı, halka ve esnafa zarar verdi. Bu projeleri göreve gelince yeniden revize edeceğiz. Nilüfer ve Yıldırım?da küçük sanayi bölgeleri var. Osmangazi'de de bu olmalı diye yıllar önce söyledim. Müşteri, yakınındaki esnafa gider. Esnaf her bölgede kurulacak küçük sanayi sitelerinde toplu halde olmalı. 31 Mart sonrası sizlerle konuşarak, bu bölgede bir sanayi sitesi oluşturup esnafımızı müşterilerinin yakınında bir konuma kavuşturma arzusundayız diye konuştu. HERKESİ GÜLÜMSETECEĞİZ Bursa?nın ulaşım sorununun yer altında entegre olan metro sistemiyle çözüleceğini ifade eden Bozbey, Yapılan raylı sistem Bursa'yı ikiye böldü. İzmir, Ankara yolları Çin Seddi gibi bölündü. Tartışmadan, konuşmadan yapılan projelerin sonucu hepimizi etkiliyor. Bursa'daki ulaşım sorunlarını yer altı metro sistemiyle çözeceğiz. Bursa'nın değerlerini ortaya çıkararak tüm halkımızı gülümseteceğiz şeklinde konuştu. Bozbey, bölgedeki tamirci esnafının hurdacılarla ilgili sorunlarını da bildiklerini belirterek, en kısa sürede çözeceklerini sözlerine ekledi.

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