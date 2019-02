(Görüntülü) Başkan Bozbey Alnım ak, paçalarım temiz

Karacabey?e ziyaret gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçede yogun ilgiyle karşılaştı. Ziyarette konuşan Başkan Bozbey, ?Biz şu anda önde gidiyoruz. Birileri çamur atma peşinde. Bizim çamurla işimiz yok. Bizim alnımız ak, paçalarımız temiz. Herkes kendine bakacakö dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey?de temaslarda bulundu. Karacabey?de yoğun ilgi ile karşılaşan Mustafa Bozbey, Millet İttifakı İYİ Parti Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur?un aday tanıtım toplantısına katıldı. Halkın geniş katılımı ile gerçekleşen toplantıda CHP Karacabey İlçe Başkanı Süleyman Tuğ, İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem Uğur ve MHP eski Bursa Milletvekili Necati Özensoy da yer aldı.

?BİZ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ?

Toplantıya katılan Başkan Mustafa Bozbey, ?Sosyal projelerle kadınlara, gençlere, engelli bireylere yönelik çalışmalarımız var. Dayanışma ve destek içinde yeni projelerimizle geliyoruz. İnanın çok iyiyiz. Biz öndeyiz. Herkes şunu bilsin, biz şu anda önde gidiyoruz. Birileri çamur atma peşinde. Sakın inanmayın. Bizim çamur ile işimiz yok. Bizim alnımız ak. Paçalarımız da temiz. Herkes kendine bakacak. Bizi Bursa biliyor, 20 yıldır tanıyor, Karacabey de tanıyor Allah?a bin şükür. Birileri çıldırıyor, dertli dertli. Ona da bir koltuk bulacağız. Ayhan Başkan?a da herkesin oyunu istiyoruz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz insanların oylarını istiyoruz. Bursa?nın tamamının oylarına talibizö diye konuştu.

?NE EKERSEN ONU BİÇERSİN?

Karacabey?in çok özel bir yer olduğunun altını çizen Mustafa Bozbey şöyle devam etti ?Toprağı verimli. Burada ne ekersen onu biçersin. Tarım çok önemli. Fabrikaları, harası da var tabi. Ama çiftçimiz ne durumda Burada kooperatifler kurarak, yerelde tarımsal kalkınmayı sağlayacağız. İzmir?de örneği var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde üretime destek verip, vatandaşı destekleyerek kazanmalarını sağlayacağız. Ulaşım çok pahalı biliyoruz. Otopark sorunu var. Sorunu oluşturan taraflarla bir araya gelip sorunları ortadan kaldıracağız. 20 yılda yaptıklarımız ortada. Bir 20 yıl daha Allah izin verirse Bursa?da yaparız.ö

?LEYLEK KÖYÜ ESKİ HALİNE GELECEK?

Karacabey?in, değerlerini ortaya çıkaramadığını ifade eden Bozbey, ?Denize kıyınız var ama sosyal, sportif ve kültürel amaçlı yararlanamıyorsunuz. Göl de kullanılmıyor. Gölün etrafını tamamen bisiklet yolu olarak projelendireceğiz. Burada bir Leylek Köyü vardı. Onu kim Leylek Köyü yaptı Biz Karacabey'in adını Nilüfer'den duyurduk. Şu an aynı şekilde devam ediyor mu Leylek Köyü Avrupa?da iyi tanınıyordu. Bizden aldılar. ?Biz yapacağız? dediler. Ama yapılanları gördük. Ama 31 Mart?tan sonra biz üstleneceğiz. Leylek Köyü yine eski haline gelecek. Karacabey?i Nilüfer gibi yapmamız lazım. Hatta daha üstün özellikleri var. Longoz ormanları, gölü, denizi var. Allah Karacabey?e her şeyi vermiş. 31 Mart?tan sonra Karacabey gülümsemeye başlayacakö şeklinde konuştu. Bozbey, ayrıca bölgede depolama ve paketleme tesisleri de kurarak tarımsal alana katkı sağlayacaklarını da vurguladı.

AYHAN TAYFUR PROJELERİNİ AÇIKLADI

Aday tanıtım toplantısında Karacabey için projelerini açıklayan Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur da, ?Karacabey?i hep birlikte yöneteceğizö dedi. Bursa?da Mustafa Bozbey?in, Karacabey?de de kendisinin kazanacağına inandığını söyleyen Tayfur, ?Her projede halk ile istişareye önem vereceğiz. İki dileğim var; biri yapacağımız hizmetlerle Allah'ın rızasını kazanmak, diğeri de şahsım ve partim olarak iyi bir iz bırakmak. Karacabey?in gereksiz harcamalarını önleyeceğime söz veriyorum. Ranta rüşvete geçit vermeyeceğime söz veriyorumö diye konuştu. Tanıtım toplantısının ardından Mustafa Bozbey?in katılımı ile Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur?un seçim ofisinin açılışı da gerçekleştirildi.