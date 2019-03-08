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(Görüntülü) Başkan Adayı Çalık: "Kadınlarla İstanbul'u daha iyi bir noktaya taşıyacağız"

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Çalık, ?Kadınlar ile beraber Beylikdüzü?nü, İstanbul?u daha iyi bir noktaya taşıyacağız? dedi. Beylikdüzü...

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Çalık, ?Kadınlar ile beraber Beylikdüzü?nü, İstanbul?u daha iyi bir noktaya taşıyacağız? dedi.
Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Beylikdüzü?nde yaşayan kadınları bir araya getirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi?nde düzenlenen ?Beylikdüzülü Kadınlar Buluşuyor? adlı etkinlikte kadınlar Halk Eğitim Merkezlerinde ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştirdi. CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, birçok kadının katılımı ile Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi?nin açılış törenini gerçekleştirdi. 
?BİR GÜN DEĞİL HER GÜN KADINLARIN HİZMETİNİZDEYİZ?
Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi?nin açılışını yapmadan önce konuşan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık şunları söyledi:
?Kendimi burada çok cesaretli hissettiğini söyleyerek başlamak istiyorum.Çünkü kadınlar yanımızda. Biz bir gün değil her gün sizin hizmetinizdeyiz. Kadınların emeğine, gücüne inanan bir kardeşinizim. Kadın giderse o evin neşesi gider. Kadın giderse duygusunu, Özgürlüklerini kaybeder millet. Yaratıcı gücü var kadının. Kadınların yaratıcı gücüne inanıyorum. Kadınların bu toplum için yaptıklarına, Yapacaklarına inanıyorum. Kadınlar ile beraber Beylikdüzü?nü, İstanbul?u daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Kadın mücadelecidir. Bugün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü. Bir gün yeterli değil. Cinsiyet ayrımcılığı olmadan yaşamak istiyor kadınlarımız. Şiddete maruz kalmadan yaşamak istiyorlar. Kadınlarımız özgürce sokakta dolaşmak istiyor. Bizim görevimiz, yerel yöneticilerin görevi yaşamı kolaylaştırmak. Sadece kadınlarımız için değil tüm yaşayan yurttaşlarımız için. Beylikdüzü?nde 2014 itibariyle yaşamı farklılaştırdık. Şimdi inşallah 1 Nisan sabahı itibariyle tüm İstanbul?da hiç kimsenin endişesi olmasın. Ekrem İmamoğlu?yla ve bu kardeşinizle siyasetin dili de değişecek, yaşamın rengi de değişecek.?
 

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