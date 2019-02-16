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(Görüntülü) Başkale'de karla mücadele çalışması

VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki kar temizliği de devam ediyor. Van kent merkezine yaklaşyık 110 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde...

VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki kar temizliği de devam ediyor.
Van kent merkezine yaklaşyık 110 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapandı. Yağışın durmasının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulrduğu ilçe merkezinde belediyeye ait karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlenen karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor.Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmar sürüyor. 

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