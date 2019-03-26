(Görüntülü) Başkale'de baharda kar temizliği

BAŞKALE (Van), () - VAN Başkale'de, belediye ekipleri, mart ayında, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karı ilçe dışına çıkarmak için çalışmalara başladı.



Başkale Belediyesi ekiplerince ilçede kar temizleme çalışması başlatıldı. Mart ayı biterken, 2 gündür aralıksız etkili olan yağış nedeniyle biriken yoğun karın ilçeden çıkarılması için geç saatlere kadar çalışma yapıldı. Belediye ekipleri, ulaşım sorunu olmaması için ilçedeki 4 mahallenin ana yolları ile sokaklarını kardan temizledi. Ekipler, çarşı merkezindeki karı toplayarak, ilçe dışına çıkaracaklarını belirtti.



