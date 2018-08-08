(Görüntülü) Başını boruya sıkıştıran kediyi itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, demir su borusuna başı sıkışan kediyi, ifaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla kurtardı. Yenicekent Mahallesi'nde yol kenarındaki bir bahçede kedi sesi duyan vatandaşlar, başı kullanılmayan demir su borusuna...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:55
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, demir su borusuna başı sıkışan kediyi, ifaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla kurtardı. Yenicekent Mahallesi'nde yol kenarındaki bir bahçede kedi sesi duyan vatandaşlar, başı kullanılmayan demir su borusuna sıkışan sokak kedisini fark edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Buldan Şubesi ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibi, kedinin başının sıkıştığı kısmı, borunun geri kalanından keserek ayırdı. Ardından kedi, başındaki boruyla Buldan'daki itfaiye birimine götürüldü. Sokak kedisinin başının sıkıştığı boru, itfaiye ekibi tarafından 30 dakika süren titiz bir çalışmayla çıkarıldı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi, tekrar bulunduğu alana bırakıldı.
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