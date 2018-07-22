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(Görüntülü) Başı teneke kutusuna sıkışıp kuyuya düşen köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 10 yavrusu olan köpek, yiyecek bulmak için başını teneke kutusuna sıkıştırıp kuyuya düştü. Mahalle sakinleri tarafından kuyudan çıkarılan köpeğin başındaki teneke kesilerek kurtarıldı. Olay,...

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 10 yavrusu olan köpek, yiyecek bulmak için başını teneke kutusuna sıkıştırıp kuyuya düştü. Mahalle sakinleri tarafından kuyudan çıkarılan köpeğin başındaki teneke kesilerek kurtarıldı.

Olay, Siverek ilçesinin kırsal Görgeçin Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yavrusu bulunan köpek, yiyecek ararken başını teneke peynir kutusuna sıkıştırdı. Can havliyle kıvranan ve etrafını göremeyen köpek, kurtulmak istediği kutuyla birlikte tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

​Mahalle sakinleri, fark ettikleri köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bir genç kuyuya inerek köpeği halata bağlayıp, yukarı çekilmesini sağladı. Köpeğin başındaki teneke kutu da makasla kesilerek kurtarıldı. Köpek olay yerinden uzaklaşarak yavrularının yanına gitti.

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