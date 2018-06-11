İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyeti kabul ediyor. Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına kapalı devam ediyor.
(Görüntülü) Başbakan Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul ediyor
İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki heyeti kabul ediyor. Dolmabahçe Ofis'teki kabul, basına...
11 Haziran 2018 Pazartesi 12:39
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