İstanbul - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
(Görüntülü ) Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi
İstanbul - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
04 Haziran 2018 Pazartesi 09:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.