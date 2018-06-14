(Görüntülü) Başbakan Yıldırım: Kürtlerin tek sorunu var; o da PKK'dır (3)

Mehmet İLKAY ÖZER/İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım Sancaktepe'de STK temsilcileriyle buluştu. Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Yıldırım, "Şimdi aklı sıra Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen partiye söylüyorum ki; Kürtlerin tek sorunu var; o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur" dedi. "KİLİSELERDEN MEDET UMUYORLAR" Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. Bugünlerde çıktı. O milleti dinle imanla aldatmaya çalışan Fetocular şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kiliselerde toplanıp dua ediyorlar. Kiliselerden medet umuyorlar. Yıllarca Müslümanın parasını pulunu hayrını hasenatını toplaya toplaya günün birinde döndü geldiler. Silah olarak, tank olarak bu milletin üzerine mermiler yağdırdılar. Alçak bunlar alçak. Ama bu ülkenin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmiyor. Bir oyunu bozuyoruz. Başka bir oyun peşine gidiyorlar." dedi. "KANDİLİ DE BAŞLARINA YIKACAĞIZ" Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şimdi aklı sıra Kürtlerin sorunlarının takipçisi olduğunu söyleyen partiye söylüyorum ki; Kürtlerin tek sorunu var; o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin sorunu yoktur. Ve Kürtlerin diğer bir sorunu da o PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılarıdır. Yapmamız gereken bunları Kürtlerle aramızdan çıkartmaktır. Terör belasını gündemimizden çıkarttık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek. Nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi de Kandil'de. Kandili de başlarına yıkacağız. Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa her türlü tedbiri alacağız" "AÇILIR AÇILMAZ EN ÖNCE O GEÇTİ" Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerin pahalı olduğu eleştirilerine değinen Yıldırım, “En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Muharrem İnce'nin Osmangazi Köprüsü'ne laf etmesine aldırış etmeyin. Açılır açılmaz en önce o geçti. Bunların adeti budur. Hem istemezler. Ama en önce de onlar kullanır. Ne yapsın kullanmasın. Yalova'dan çıkacak körfezi geçecek üç saatte Sancaktepe'ye gelecek. Veya vapur bekleyecek. 6 dakika da köprüyü geçiyor. 40 dakikada Sancaktepe'de. Böyle bir rahatlık var mı dünyada?" ifadelerini kullandı.