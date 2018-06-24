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(Görüntülü) Başbakan'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, annesi adına yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım'ın 2354 numaralı sandığından, en çok oy cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde...

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, annesi adına yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım'ın 2354 numaralı sandığından, en çok oy cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliğinde AK Parti'ye çıktı. Bugün saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla annesi adına yapılan, 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte seçim sonuçlarını izlemek için Ankara'ya gitti. Yıldırım'ın oy kullandığı sandıkta, cumhurbaşkanlığı seçiminde 334 oy kullanıldı, geçersiz oy yok. Oyların dağılımı şöyle gerçekleşti: "Recep Tayyip Erdoğan 153, Muharrem İnce 136, Meral Akşener 21, Selahattin Demirtaş 19, Temel Karamollaoğlu 5." Milletvekili seçimi için 334 kişi oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan çıkan oyların dağılımı şöyle oldu: "AK Parti 126, MHP 29, CHP 109, HDP 27, SP 10, İYİ Parti 30, Cumhur İttifakı 2."

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