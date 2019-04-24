(Görüntülü) Başakşehirli öğrenciler hayallerindeki üniversiteleri yakından tanıdı

Başakşehir Belediyesi tarafından liseli gençlere ilham olması amacı ile Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı (BÜTEF) açıldı. Başakşehirli öğrenciler hayallerindeki üniversitelerin temsilcileri ile aynı çatı altında buluştu. Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen BÜTEF açıldı. Fuarın açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptı. Başakpazar Fuar ve Sergi alanında düzenlenen fuara gençler adeta akın etti. Üniversite adayı gençler, hayalini kurdukları okullar hakkında daha yakından tanıma imkânı elde etti. Fuarda; 33 üniversite, 3 meslek yüksekokulu, 14 eğitim kurumu yer aldı. “BU FUAR SAYESİNDE ARTIK KAFAMDA SORU KALMADI” Fuarı gezen 11’inci sınıf öğrencisi Kardelen Erden, “Fuarı çok güzel ve faydalı buldum. Bize birçok imkân sağlıyorlar. Çünkü üniversiteleri yerinde görme imkânımız olmuyor. Bu fuar bize çok fayda sağladı” derken 12’inci sınıf öğrencisi Yusuf Ozan Yavuz, “Fuar bana faydalı oldu. 12’nci sınıf öğrencisiyim. Ve birkaç hafta sonra okulum bitecek. Hala üniversiteler hakkında kafamda soru işaretleri vardı. Burada kafamdaki soruları stanttaki abi ve ablalarla konuştuk. Artık kafamda bir soru kalmadı. Ama bu fuara çok özen gösterilmiş. Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “GENÇLERE İLHAM OLMASINI İSTİYORUZ” Türkiye’nin ilk otonum aracını üreten ekibin içerinde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Baki İnan ise, şunları söyledi: “Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Alternatif Enerjiler Sistemler Kulübü adında bir öğrenci kulübüyüz. 20-25 kişilik bir yarış ekibimiz var. Her sene TUBİTAK yarışlarına katılmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin ilk otonum aracını ürettik. Parkuru tamamlayabilen tek araçtı. Bu ürettiğimiz araçlar tamamen yerli. AR-GE mühendisliği geliştirmesi ve üretimi kendi kulübümüz içerisinde arkadaşlarımıza aittir. Böyle fuarlara da katılmaya çalışıyoruz. Gençlere ilham olmasını istiyoruz. Aracımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Liseli arkadaşlarımıza üniversitede neler yapabileceklerini göstermek adına buradayız.” “ÜNİVERSİTE ADAYLARINI ÜNİVERSİTELERLE BULUŞTURDUK” Bu etkinliği çok önemsediğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Üniversite adaylarını üniversitelerle buluşturduk. Çocukların tek tek üniversiteleri gezme şansı yok. Biz de onlara böyle bir imkân sağladık. Bu fuar onlar için bir rehber olacak. Aynı zamanda üniversitelerin sunduğu imkanları ve olanakları da görmüş olacaklar. Bu sene fuarımıza üniversiteli öğrenciler tarafından üretilen araçları da tanıttık. Öğrencilerimiz böyle şeylere özensin ve ilham alsın istiyoruz” şeklinde konuştu.