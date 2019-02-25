(Görüntülü) Başakşehir'de okulun istinat duvarı çöktü (1) (Havadan)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Emin YEŞİL - Ersan SAN - Doğanay YAVUZ - İSTANBUL,() BAŞAKŞEHİR'de bir okulun istinat duvarı çöktü. Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.