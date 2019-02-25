Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Yollar kısa sürede beyaza büründü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Kayaşehir'de kar yağışı nedeniyle bir çok kaza meydana geldi. Bu kazalardan biri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası araçtan inenler kayan başka bir otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil kaza yapan diğer araçlara çarparak durdu.
(Görüntülü) Başakşehir'de kar kazası kamerada
Kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kar kazasında kayan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulanlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da...
25 Şubat 2019 Pazartesi 11:27
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