(Görüntülü) Başakşehir'de işyeri yangını (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,()-BAŞAKŞEHİR'de bulunan bir işyerinin 2'nci ve 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman çıkan işyerindeki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.