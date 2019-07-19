Mstafa BAKIRHAN - İstanbul - BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Başakşehir'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği hurdalıktaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
(Görüntülü) Başakşehir'de hurdalıkta yangın
Mstafa BAKIRHAN - İstanbul - BAŞAKŞEHİR'de hurdaların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Başakşehir'de bulunan hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye...
19 Temmuz 2019 Cuma 11:03
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