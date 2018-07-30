İSTANBUL/ Başakşehir'de boya imalathanesi yapan bir işyerinde yangın çıktı. İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesi içinde yer alan imalathanede çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü) Başakşehir'de boya imalathanesinde yangın (3)
İSTANBUL/ Başakşehir'de boya imalathanesi yapan bir işyerinde yangın çıktı. İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesi içinde yer alan imalathanede çıkan yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor. Yangın nedeniyle olay yerine...
30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:54
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