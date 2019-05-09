(Görüntülü) Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Güzel ve dolu bir Ramazan yaşayacağız
09 Mayıs 2019 Perşembe 11:45
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