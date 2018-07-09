(Görüntülü) Bartın Irmağı'na giren yunus kayboldu

BARTIN Irmağı'na giren yunus ortadan kayboldu. Ekipler, yunusu arama çalışması başlattı. Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, yunusun akıbetini bilmediklerini belirtip, "Yunusu bulmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Salı günü Bartın Irmağı'na giren 3 metre uzunluğundaki yunus, AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurulup, ses çıkarılarak denize yönlendirildi. Perşembe günü, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Irmakta yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun yeniden denize ulaşması için çalışmalara başlandı. Yunusun denize ulaştırılması için üniversitelerdeki uzmanlardan görüşler alındı. Dün yapılan çalışmalara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Uzman Veteriner Hekim Erdem Danyer de katıldı. Yunus yapılan tüm çalışmalara rağmen denize ulaştırılamadı.



Bugün sabah saatlerinde ağ yöntemiyle yapılacak çalışma için bölgeye giden ekipler, yunusu göremedi. Dakikada 2 kez su yüzüne çıkan yunus hiç su yüzüne çıkmadı. Ekipler ırmak boyunca hem karada, hem de botla arama yaparak, ırmakta suyun derinliğini ve sıcaklığını ölçtü.



Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, "Bugün uzman veteriner ekibimizle birlikte dalgıçlarımız ve diğer ekiplerimizle birlikte kapsamlı bir çalışma yapacaktık. Ancak, sabah buraya geldiğimizde yunusu göremedik. Irmak boyunca karadan da tarama yaptık. Bir sonuç alamadık. Bartın Limanı'ndaki arkadaşlarla da görüştük. Ancak yunusu görmemişler. Şimdi biz çok üzüldük. Şu anda başka bir yerde mi yoksa öldü mü? Onu bilmiyoruz. Yunusu bulmak için çalışmalarımız devam edecek. Uzmanlar bize eğer öldüyse tatlı suda en az 5 gün içinde su yüzüne çıkar dediler. Biz de bunu göz önüne alarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şayet yunusu bulursak, ölüm sebebi için mutlaka otopsiye göndereceğiz" dedi.



Yunusu bulmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.