(Görüntülü) Baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi

Reşat YİĞİZ/ HASANKEYF(Batma),() - BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasına tepki göstermek amacıyla 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te bir araya geldi. Aralarında İzmir, Antalya, Aydın, Yalova ve Kırklareli, Batman ve Diyarbakır baro başkanlarının yer aldığı 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te ortak açıklama yaptı. 'Tarihi, insanlığı ve Hasankeyf’i yaşatalım, henüz geç değil’ yazılı pankart açan baro başkanları Hasankeyf'in kurtarılmasına dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, Hasankeyf'in kurtarılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Sırtımızı kadim bir kente dayamanın verdiği güçle ve müsaadenizle toprağına ayak bastığımız bu açık hava müzesini kurtaralım. Tüm bunların bilinmesine rağmen ne yazık ki Hasankeyf, ömrü ancak 50 yıl olabilecek Ilısu barajı ve hidroelektrik santrali projesine feda edilmek istenmektedir. Ilısu barajı yapılırken ulusal ve uluslararası hiçbir sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi'nin kriterlerinin onda dokuzunu taşıyan dünyadaki tek yer Hasankeyf’tir. Sonuç olarak yetkililere buradan, bu kadim topraklardan çağrıda bulunuyoruz, insanlığın geçmişi ve hafızası Hasankeyf ve Dicle Vadisi kurtarılması için harekete geçmelerini bekliyoruz" dedi. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise Hasankeyf'in kurtarılması için projelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Ülkenin bir ucundan İzmir’den geldim. Biz tarihe sahip çıkmak istiyoruz. Geleceğe sahip çıkmak istiyoruz. Ama geçmişi olmayan bir geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını kanaatindeyim. Hiçbir parasal menfaat, hiçbir değer asla yok edilen tarihi geri getiremez. Devam etmekte ısrarlı olanlara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza bırakacağınız tek şey, utanç olacaktır. Yol yakınken bu işten kurtarın kendinizi" diye konuştu.