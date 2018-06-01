(Görüntülü) Barışa yelken açan kadınlar Alanya'da 



Engin ANAKALANYA (Antalya), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden 19 Mayıs'ta 'Yurtta barış dünyada barış' sloganıyla Akdeniz'e yelken açan 4 kadın denizciden oluşan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibi Alanya'ya demir attı.



Bodrum'dan 19 Mayıs'ta 'Yurtta barış dünyada barış' sloganıyla yelken açan 'Deniz Tutkusu Seyirde' ekibinden bilgisayar programcısı kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan, dün Alanya'ya ulaştı. İlçeye demir atan kadınları Alanya Marina Müdürü Şükran Işık ile Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun çiçekler ve hediyelerle karşıladı. Bir gece Alanya Marinası'nda konaklayan ekip, bugün İskenderun'a doğru yelken açtı. 44 günlük deniz seyrinde 22 farklı noktada mola verip, yaklaşık 1300 deniz mili kat etmeyi planlayan yelkenci kadınlar, 1 Temmuz'da Bodrum'a dönecek.



BARIŞ İÇİN YELKEN AÇAN KADINLAR



Yelkenli tekneleriyle yaptıkları deniz macerası hakkında bilgi veren kaptan Neşe Hasipek, yelkenlerini barış için açtıklarını söyledi. Geçen yıl da partneri Ceyda Güleçyüz ile Adriyatik'e açıldıklarını belirten Hasipek, Geçen yıl Adriyatik seyrimizi yaptık. 70 gün sürdü. 3 ülkeye uğradık. 3 kadındık o zaman, Yunanistan adaları, İtalya ve Hırvatistan'ı dolaşıp geldik. 2100 deniz mili yaptık. 23 Nisan'da çıkarak 1 Temmuz'da geri döndük. Bu sene de Akdeniz seyrimizi yapıyoruz. Biz barış için yelken açan kadınlarız. Kısaca öyle adlandırıyorum kendimizi. Akdeniz seyrine Bodrum'dan başladık. Tüm kıyılarımızı dolaşarak İskenderun'a kadar gideceğiz. İskenderun Taşucu'ndan Kıbrıs'a geçeceğiz. Kıbrıs'ta da bu seyrin fotoğraflarını çeken arkadaş sergi açacak dedi.



'ÇORBAYA BİR TUZ ATTIK'



Demir attıkları kıyılarda çok güzel karşılandıklarını anlatan Hasipek, Teknemiz çiçeksiz durmuyor. Gittiğimiz her yerde çiçekler geliyor. Birçok kişiyle tanışıyoruz ve gittiğimiz yerlerde sunumlar yapmaya başladık. Deniz maceramızı anlatıyoruz. Herkes mutlu bir şekilde bizi destekliyor ve destekçilerimiz her geçen çoğalmaya başladı. Biz çorbaya bir tuz attık diye konuştu.



'ÇOK İNANIYORUZ'



Seyir ekibinden Ceyda Güleçyüz ise projenin amaçlarından birinin de kadının gücünü, yapabilirliğini diğer kadınlara göstermek olduğunu söyledi. Ekibin tüm üyelerinin 50 yaş üstü kadınlardan oluştuğunu belirten Güleçyüz, şöyle dedi



Gittiğimiz yerlerde kadınlara, 'Biz bunu yapabiliyorsak, siz neler neler başarabilirsiniz' diyoruz. Biz barışa yelkeni aslında 4 senedir açıyoruz. Fakat sadece Ege kıyılarında kısıtlı kalmıştı. Geçen yıl 3 ülkeye ulaştık. Bu sene ise doğu Akdeniz'e İskenderun'a kadar gidip, Kıbrıs'a geçerek tekrar Bodrum'a döneceğiz. Amacımız barış. Çünkü dünyaya barış geldiğinde her şey hallolacak. Biz buna çok inanıyoruz. Erkekler bizden fizik olarak hakikaten güçlüler. Onlar bir şeyi bir kerede çekiyorsa, biz üç kerede çekiyoruz ama oluyor. Biz aslında bir yarış içerisinde değiliz, ne erkeklerle ne de başka birileriyle. Biz sadece güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz yaptıkça da insanlar destek veriyor. Biz denizin ortasında kimseye haber vermeden ilerlerken insanların haberi oldu. Çünkü takip ediyorlar ve destekliyorlar.