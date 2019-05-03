(Görüntülü) Barınak boşaltıldı, balıkçı mağdur oldu

HATAY'ın Arsuz ilçesi Madenli Balıkçı Barınağı'nın marinaya dönüştüğü ve HADO seferlerinin buradan yapılacağı ifade edilerek balıkçıların teknelerini kaldırmaları istendi. Balıkçılar duruma tepki gösterdi. Madenli Balıkçı Barınağı yöre balıkçılığının gelişmesi ve balıkçı teknelerinin korunması amacıyla 2016 yılında hizmete alındı. İrili ufaklı 150 tekneyi bünyesinde barındırma kapasitesi bulunan barınakta 60'a yakın balıkçı teknesinin sahibine, HADO seferlerinin buradan yapılacağı ifade edilerek barınağı boşaltması istendi. Polisinde tedbir aldığı barınak getirilen kepçe ile girişi kapatılacak. Ekmek teknelerini bağladıkları barınaktan kovulduklarını ifade eden balıkçılardan biri, "Gördüğünüz balıkçı arkadaşların hepsini buradan kaldırıyorlar. Sadece 'çıkın' diyorlar. Bu işi yaparken buradaki balıkçı arkadaşlarımızın mağduriyeti oluştu. Ölmüş müsün, yaşamış mısın teknen batmış mı karaya mı çıkmış yani umurunda değil. Beş milyon Suriyeliyi besleyen devlet, şurada on balıkçıyı üreticiyi koruyamıyor" dedi. Restoran kafeterya ve günü birlik tekne turlarında hizmet verdiğini söyleyen Semih Uçar, yaşananlara tepki göstererek, "Sezonun açılmasını bekliyorum. Ama bunu beklerken şimdi, 'boşaltın nereye giderseniz gidin' diyorlar. Benim teknem turizm belgeli nereye gideceğim bana bir yer göstersinler. Devlet ne için var. Bizim haklarımızı korumak savunmak için. Zor durumdayız" dedi.