Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

(Görüntülü) Baraj gölünde sızıntı başladı, 12 ev tahliye edildi -3

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA, (Giresun), () - GİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısı nedeniyle 12 ev tahliye edildi. Giresun’un Alucra ilçesindeki koruma duvarları ile 56 metre...

Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA, (Giresun), () - GİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısı nedeniyle 12 ev tahliye edildi.

Giresun’un Alucra ilçesindeki koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı’nda su sızıntısı başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, göletteki suyun tahliyesine karar verdi. Risk altında bulunan gölet kısmına yakın yerdeki 12 ev de, tedbir amacıyla tahliye edildi. Göletteki suyun tahliyesinin ardından sızıntının yaşandığı baraj gövdesinde iyileştirme çalışması yapılacak. 

Konuyla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ili Alucra ilçesi, Alucra Göleti’nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."


 



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328