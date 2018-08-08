(Görüntülü) Bankadan çektiği 100 bin lirayı, otomobilin camını kırıp çaldılar

BURSA'da bankadan 100 bin lira çekip, otomobile binen Öner Yelegen (40), lastiğinin patladığını fark edip, yardım istemeye gitti. Yelegen'in ön koltuğa koyduğu para bulunan çantan aracın camı kırılarak çalındı. Manisa'da özel bir şirkette çalışan Öner Yelegen, bugün siyah incir almak için Bursa'ya geldi. Şirketinin Bursa temsilcisi Sedat Yahşi ile Yalova Yolu üzerindeki bir bankaya giden Yelegen, alacağı incirlerin bedelini ödemek için şirket hesabından 100 bin lira para çekti. Para ile bankadan ayrılan Yelegen, park halindeki 34 SP 6810 plakalı otomobilini hareket ettirince ön sağ lastiğinin patladığını fark etti. Parayı ön koltuğa bırakıp, kapıyı kilitleyerek otomobilden ayrılan Yelegen, geri döndüğünde aracın camının kırılıp, 100 bin liranın çalındığını görünce şok oldu. Haber verilmesi ile olay yerine gelen polis, parmak izi alıp güvenlik kamerasını izleyerek hırsızların kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı