(Görüntülü) Bandırma'da bayram arifesinde yolcu yoğunluğu

İSTANBUL Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), tatilcilerin yoğun talep göstermesi üzerine, İstanbul (Yenikapı- Bostancı)- Bandırma hattında normalde 5 olan sefer sayısını 12’ye çıkardı. Saat 01.00’de başlayan seferler aralıksız sürerken, İstanbul’dan tamamen dolu gelen feribottan inen motorlu araçlar nedeniyle Bandırma terminali ile çevre karayollarında uzun araç kuyrukları oluşmasına rağmen alınan önlemler sayesinde trafik akışında bir sıkıntı yaşanmadı. Feribottan inen 220 motorlu araç ile yaya yolcular da otobüslere binerek Bandırma ile birlikte Balıkesir’in yakın ilçeleri Erdek, Gönen ve Susurluk yanında Balıkesir’in önemli yazlık tatil yerleri Ayvalık, Edremit, Akçay ile Ege Bölgesi’in tatil yerlerine gidiyor. Bugün saat 01.00'de başlayıp gece saat 23.55’e kadar devam edecek olan seferlerde İstanbul-Yenikapı’dan Bandırma’ya 8 feribot ile 8 bin yolcu 1760 motorlu araç, 4 deniz otobüsüyle de 1800 yolcu; Bandırma’dan İstanbul-Yenikapı’ya da 7 feribot ile 7 bin yolcu 1545 motorlu araç ve 3 deniz otobüsüyle de 1260 yolcu taşınacak.