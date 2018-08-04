(Görüntülü) BALKONDAN KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI, BELİNDEKİ KEMERDEN YAKALANDI

YURT: BALKONDAN KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI, BELİNDEKİ KEMERDEN YAKALANDI





ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, oturduğu dairenin balkonuna çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Osman G. (34), kendisini boşluğa bıraktığı anda kemerinden çeken polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.



Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Osman G., dairenin balkonuna çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Elinde bıçak bulunan Osman G.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, balkonun altına güvenlik çadırı açarken, polis de Osman G.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Daireye giren polislere küfreden Osman G., balkon korkuluklarını aşarak, kendisini aşağı sarkıttı. Osman G., kendisini bıraktığı sırada, polis memuru tarafından belindeki kemerden yakalandı. Elindeki bıçak alınan ve diğer polislerin de tutmasıyla bir süre balkonda asılı kalan Osman G., itfaiyenin merdiven aracıyla balkona çıkan diğer ekiplerin yardımıyla yukarı çekildi. Balkona çıkarılan Osman G.'nin, şizofreni olduğu ve eşinden ayrıldığı belirtildi. Osman G., sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.