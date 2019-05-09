(Görüntülü) Balkondan düşen TEMA temsilcisi Mine, toprağa verildi

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonundan düşüp, yaşamını yitiren TEMA Vakfı Temsilcisi Mine Akkoyun Balcı (36), gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Mine Akkoyun Balcı, dengesini kaybedip, balkondan düştü. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk annesi Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Mine Akkoyun Balcı'nın cansız bedeni, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçede çok sayıda sosyal faaliyete öncülük eden Balcı, çocukların çevre bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyordu. Çevre Mühendisi olan ve bir süredir Tema Vakfı Ardeşen Temsilciliği görevini yürüten Mine Akkoyun Balcı için Ardeşen ilçesi Merkez Camii'nde bugün öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye eşi Ömer Faruk Balcı ve yakınları ile Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz, Belediye Başkanı Avni Kahya, TEMA Vakfı yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Mine Akkoyun Balcı’nın arkadaşı Ayşe Er, çok üzgün olduklarını belirterek "Hiç beklenmedik bir anda kötü haberi aldık. Çocukları çok sevdiğinden sürekli okullarda seminer verirdi. Çok sosyal bir insandı, kimseyi kırmazdı çok iyi niyetliydi bazen biz ona sitem ederdik 'bu kadar iyi niyetli olma' diye. O ise bize 'iyi olalım, insanlara biz kötülük yapmayalım' derdi. Birimizin morali bozuk olsa o bize moral verirdi" dedi. Cenaze namazının ardından Mine Akkoyun Balcı’nın cenazesi Tunca beldesine götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.