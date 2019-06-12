(Görüntülü) Balkonda mahsur kalan kedisine kavuştu

ANKARA'da, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna düşerek mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, sahibesine teslim edildi. Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1536'ncı Sokak üzerinde bulunan apartmanın 4'üncü katında yaşayan bir kadın, sabah uyandığında evde beslediği kediyi bulamadı. Kayıp hayvanı bir süre arayan genç kadın, kedinin alt kattaki dairenin balkonuna düşerek mahsur kaldığını gördü. Genç kadın, içerisinde kimsenin bulunmadığı dairenin balkonundan kediyi kurtaramayınca, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla kedinin bulunduğu balkona çıktı ancak erlerinden ürken kedi, balkondaki vitrinin arkasına saklandı. Daha sonra, kedinin kendisine geleceğini söyleyen kadın, itfaiye erleriyle merdivenli araca çıktı. Kedi, bu kez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.