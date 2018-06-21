Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi, İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu,(60) Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
(Görüntülü) Balkanlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı (1)
Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL,()-GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi, İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu,(60)...
21 Haziran 2018 Perşembe 19:08
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