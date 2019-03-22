(Görüntülü) Balıkesir’e 11 milyon dolarlık Ar-Ge merkezi ve dijital adaptasyon üssü yatırımı

Sinem ERYILMAZ – Hüseyin ÇAKMAK / BALIKESİR,() –Organik kimyasalların üretimini gerçekleştiren MKS DevO, Balıkesir Gönen’de ‘Türkiye’nin İlk Dijital Adaptasyon Üssü ve Ar-Ge Merkezi’nin temellerini attı. MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün toplamda 11 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını söyledi. Türk kimya sektöründe 16 yıldır organik kimyasalların üretimini gerçekleştiren MKS DevO, Balıkesir Gönen’de ‘Türkiye’nin İlk Dijital Adaptasyon Üssü ve Ar-Ge Merkezi’nin temellerini attı. Balıkesir, Bursa ve İstanbul’dan gelen sanayiciler, iş insanları, çeşitli STK’ların temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları, başkan adayları ile basın mensuplarından oluşan 400’e yakın davetli katıldı. Şirketin Bandırma Organize Sanayi’nde 100 bin metrekarelik alan üzerine kurulu tesisinde hayata geçirilen merkez inovasyonüssü olarak faaliyet gösterecek. 40 kişilik mühendis ekibi ‘digital printing’ kısmında, 20 kişilik bir diğer ekip ise ‘Ar-Ge merkezi’nde yeni modeller geliştirmek için çalışacak. Öncelik ise ileri düzey “Digital Printing” uygulamalarına verilecek. Cirosunun yüzde 30’unun ise buradan sağlanması hedefleniyor. Toplamda 11 milyon Dolar’lık bir yatırım yaptıklarını bildiren MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, “Burası 50 milyon TL civarı bir yatırımdır. İlk etapta yaklaşık 15 milyon liralık bir yatırımla 5 bin metrekarenin içinde bir adaptasyon üssü, bir pilot üretim tesisiyle beraber Ar-Ge merkezinin temelini atıyoruz. Ar-Ge merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Buralardan elde edilecek çıktıların patent üretme anlamında değerlenmesi ve bunun da bir üretim üssünde hayata geçebilmesi ve bir entegrasyonu planlıyoruz. Bu Ar-Ge merkezinin ana hedeflerinden bir tanesi senede 5 patent üretmesidir. Patent üretmek zorundayız. Dünyada yaklaşık 250 bin patent üretilirken Türkiye’nin ürettiği patent sayısı bin 200 tane. Patent üretme temposuna girdiğimizde buluşlarımız bize katma değer olarak geri gelecektir. ‘Katma değerli ürün üreteceğim’ diyerek katma değerli ürün üretilmez. Buluş yapmamız lazım” dedi. “KAĞIT VE TEKSTİL BASKICILIĞI TAMAMEN DİJİTALE DÖNECEK” 2025 yılında 30 milyar doları bulacağı öngörülen dijital baskı pazarında Türkiye’nin önemli yerlere geleceğini vurgulayan Korgün Şengün, “Çok hızlı büyüyen dijital baskı pazarında rekabetçi olunabilmesi için yerli mürekkeplerle yapılabilmesi lazım. Yerli teknoloji ile üretilmesi lazım. Bunların şu an neredeyse tamamı ithal olarak geliyor ve biz Ar-Ge merkezinde birçok organik kimyanın yanında dijital baskı mürekkeplerini üreteceğiz. Kağıt, tekstil, cam, seramik sektörlerine yönelik bu adaptasyon üssünde uygulamalarını da yapacağız. Eski metotla yapılan kağıt ve tekstil baskıcılığı tamamen dijitale dönecek. Ve döndüğünde de muazzam bir hızla beraber, zaten coğrafi olarak avantajımız olan Avrupa’ya özellikle de AB ülkelerine hızlı servis kabiliyetimiz çok daha fazla artacak” ifadelerini kullandı. 36 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Her şeyin içinde kimya olduğunu ve bunların hammaddesinin yüzde 90’ının ithal olduğunu dile getiren Şengün, “İç piyasada kimyanın verdiği cari açık 36 milyar dolar. 36 milyar dolarlık kocaman bir pazar burası. Biz kendi ihtiyacımız olan kimyayı üretmeyi başarabilirsek o zaman fiyat avantajını yakalayıp ihracata da yöneleceğiz” dedi. “İNOVASYON BU MERKEZLERDEN ÇIKACAK” Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasının önemine değinen Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Buralardan bir şeyler yaratacağız. İnovasyon bu şekilde çıkacak. O nedenle Ar-Ge merkezlerinin açılması, geliştirilmesi özellikle dijital altyapıyla ilgiliyse çok önemli. Buradan geliştirilecek şeylerle istihdam yaratılacak. Çünkü buralardan yepyeni üretimler gelecek, yepyeni tesisler kurulacak. O nedenle istihdam konusundaki esas etkisi ikinci dalgada ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu. “AR-GE MERKEZLERİ İTHALATI AZALTACAK” Ekonomist Murat Sağman ise şunları söyledi: “Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Şu anda daha çok ithalat, tüketim yapan ve borçla büyüyen bir ülkeyiz. Bununla birlikte daha çok üretim ve ileride ihracata yönelik bir yapıdan bahsediyoruz. İthal hammaddeyi ne kadar azaltabilirsek, üretebilirsek bu tür Ar-Ge merkezlerinin de buna katkı sağlayacağını düşünüyorum.” 4. EKONOMİ KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Ayrıca açılış öncesinde MKS DevO ev sahipliğinde Gönen’de bu yıl dördüncüsü gerçekleşen ekonomi konferansı da gerçekleştirildi. Ekonomistler Mahfi Eğilmez ve Murat Sağman, küresel riskler, Türkiye ekonomisi, dış finansman, yapısal reformlar, yeniden yapılanma ve kur tahminleri gibi konular üzerine sunum yaparak, misafirlerin sorularını yanıtladılar. Mahfi Eğilmez konuşmasında ‘Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığına soyunmayın’ derken, Murat Sağman ise, ‘Ekonomik belirsizlikten çıkış için tasarruf etmeli, üretim yapmalı ve ihracata ağırlık vermeliyiz’ dedi.