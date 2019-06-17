(Görüntülü) Balıkesir'de 'Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Yakala, sev, bırak’ isimli balık tutma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, balıklar tutulup, tekrar yaşam ortamlarına bırakıldı. Katılımcılara, sürdürülebilir balıkçılık hakkında bilgiler verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Avlu Balıkesir’de balık tutma etkinliği düzenlendi. 2 yıl önce balıkların bırakıldığı 850 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki dev havuzda, aileler keyifli saatler yaşadı. Özellikle gençlere doğa ve hayvan sevgisini öğretmek, hobi kazandırmak amacıyla başlatılan projede, sürdürülebilir balıkçılık hakkında da bilgiler veriliyor. ‘Yakala, sev, bırak’ balık tutma etkinliği katılımcılarına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olta ve yem gibi malzemeler de verildi. Etkinlik kapsamında yakalanan en büyük balığın ise 40 santimetre boyunda 2 kilograma yakın bir aynalı sazan olduğu öğrenildi. Etkinliğin sportif amaçla gerçekleştirilmesi nedeniyle tutulan balıklar geri salındı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2 yıldır düzenli olarak etkinliğin gerçekleştirildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, ‘Yakala, sev bırak’ projesinin gelecek için, balıkçılığın bu ülkede gelişmesi ve sürdürülebilir olması için önemli bir mesaj olduğunu söyledi. Küçükkapdan, "Çay Deresi balıkla doldu, taştı. Projenin başı böyle hesaplandı mı bilmiyorum ama fokur fokur balık kaynıyor burası. Yoğun bir katılım var. Vatandaşlar aileleriyle, çocukları gelmişler, eğleniyorlar hem de balık tutmayı öğreniyorlar. Şehrin merkezinde böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, balıkları bir şekilde bu alandan başka bir alana nakletme gibi çalışmalarımız var. Birkaç proje üzerinde çalıştık. Burada popülasyon çoğaldı. Balıkesir merkeze yakın çeşitli göletlerde hazırlık içerisindeyiz" dedi.