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(Görüntülü) Balıkesir'de yağışta mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

BALIKESİR'de aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Balıkesir'de etkisini arttıran aşırı yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, hayvanlar da yağıştan olumsuz etkilendi. Balıkesir...

BALIKESİR'de aşırı yağış nedeniyle mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Balıkesir'de etkisini arttıran aşırı yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, hayvanlar da yağıştan olumsuz etkilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 'Hayvan Kurtarma Timi' yağış nadeniyle mahsur kalan bir köpek ve ineği kurtardı. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Çay Deresi yatağına düşen köpek, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından halatlar bağlanarak çıkarıldı.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Taşpınar Köyü'nde ise sahibi tarafından otlamaya çıkartılan bir inek yağmurun etkisi ile kaygan olan zeminde kayarak uçuruma yuvarlandı. Hayvan sahibinin haber vermesi ardından bölgeye giden itfaiye ekipleri, uçurumda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

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