Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flaşş haber... Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
Kilise ve Manastırlar Süryanilere devredildi
CHP ve İYİ Parti 'de şoke eden istifa
CHP ve İYİ Parti 'de...
CHP İzmir milletvekili aday listesinde sıralama değişti
CHP İzmir milletvekili aday listesinde...
AK Parti listesine giremeyen ünlüler kim?
AK Parti listesine giremeyen ünlüler...

(Görüntülü) Balıkesir'de sel sularına kapılarak ölen köylü toprağa verildi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde dün zeytinliğe giderken sağanak nedeniyle yükselen Sofu Deresi sularına kapılarak yaşamını yitiren İsmail Çelik (72), bugün toprağa verildi. Bandırma'nın kırsal Edincik Mahallesi'nde oturan evli ve...

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde dün zeytinliğe giderken sağanak nedeniyle yükselen Sofu Deresi sularına kapılarak yaşamını yitiren İsmail Çelik (72), bugün toprağa verildi. Bandırma'nın kırsal Edincik Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk babası İsmail Çelik, dün saat 11.00 sıralarında zeytinleri sulamak üzere evden ayrıldı. Edincik merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kalemlik mevkindeki zeytinlikte çalışan Çelik, Sofu Deresi'nin sağanak nedeniyle aniden yükselen sularına kapılarak boğuldu. İsmail Çelik'in cansız bedeni derenin denize döküldüğü Narlık mevkiinde vatandaşlar tarafından bulundu. İsmail Çelik'in cenazesi bugün Edincik Çarşı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edincik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturmaya Bandırma Cumhuriyet Savcılğı'nca başlandı.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325