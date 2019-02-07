Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

(Görüntülü) Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi

BALIKESİR Adliyesi’nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret (39), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa...

BALIKESİR Adliyesi’nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret (39), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Balıkesir Adliyesi'nde geçen pazartesi günü bodrum katındaki yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 4’ü ağır toplam 59 kişi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olayda gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisi de etkilenen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Savaş Fikret, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde bu gece hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası Savaş Fikret'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. 

Bu arada gazden etkilenen ve durumları ağır olan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328