Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...
EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu
ABD hafif petrolü 73 dolar...

(Görüntülü) Balıkçının gölette tuttuğu balığı sevip suya bıraktığı görüntü, ilgi gördü (YENİDEN)

SAKARYALI bir balıkçının oltayla tutup gölete bıraktığı sazanın, kıyıya dönmesi ve balıkçı tarafından sevilmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Arkadaşlarıyla gölet kenarında balık tutan...

SAKARYALI bir balıkçının oltayla tutup gölete bıraktığı sazanın, kıyıya dönmesi ve balıkçı tarafından sevilmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.



Arkadaşlarıyla gölet kenarında balık tutan bir kişi, oltaya takılan sazan cinsi bir balığı sudan çıkardı. Balıkçı, tuttuğu sazanı yeniden suya bıraktı. Balıkçıların 'Gel oğlum buraya' diye seslenmesi üzerinden balığın kıyıya geldiği görüldü. Balıkçı, "Gel, gel oğlum. Aferim sana. Ne oldu, sen bize kızdın mı? Saldık ama biz seni. Saldık oğlum biz seni, haydi git. Sen bizimle gelemezsin" ifadelerini kullandı. Balığın, elini uzatan balıkçının yanına kadar gelmesi, balıkçının bir süre okşadıktan sonra "Haydi git" demesi ve sazanın gitmesi kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük ilgi gördü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325