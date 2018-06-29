(Görüntülü) Balıkçının gölette tuttuğu balığı sevip suya bıraktığı görüntü, ilgi gördü (YENİDEN)

SAKARYALI bir balıkçının oltayla tutup gölete bıraktığı sazanın, kıyıya dönmesi ve balıkçı tarafından sevilmesinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.







Arkadaşlarıyla gölet kenarında balık tutan bir kişi, oltaya takılan sazan cinsi bir balığı sudan çıkardı. Balıkçı, tuttuğu sazanı yeniden suya bıraktı. Balıkçıların 'Gel oğlum buraya' diye seslenmesi üzerinden balığın kıyıya geldiği görüldü. Balıkçı, "Gel, gel oğlum. Aferim sana. Ne oldu, sen bize kızdın mı? Saldık ama biz seni. Saldık oğlum biz seni, haydi git. Sen bizimle gelemezsin" ifadelerini kullandı. Balığın, elini uzatan balıkçının yanına kadar gelmesi, balıkçının bir süre okşadıktan sonra "Haydi git" demesi ve sazanın gitmesi kameraya yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük ilgi gördü.



