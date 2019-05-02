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(Görüntülü) Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki çayda, yüzlerce sazanın yumurta bırakması görüntülendi. İlçedeki balıkçılar, sazanların yumurta bırakırken, avlanmaması için çayda nöbet tutmaya başladı. Alaplı...

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki çayda, yüzlerce sazanın yumurta bırakması görüntülendi. İlçedeki balıkçılar, sazanların yumurta bırakırken, avlanmaması için çayda nöbet tutmaya başladı. Alaplı Çayı'ndaki tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan sazanların yumurtlama dönemi başladı. Balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın yukarı kesimleri yerine, daha sıcak suların olduğu ilçe merkezine yakın bölgelere geliyor. Alaplı ilçesi eski köprü ile yeni köprü altındaki suya yumurtalarını bırakmak için gelen sazanlar, ilginç görüntüler oluşturdu. 25 yıllık balıkçı Tahsin Turan, Alaplı Çayı'nda ilk defa bu kadar fazla sazanı yumurta bırakırken, gördüğünü söyledi. Balıkların, yumurta bırakırken, avlanmaması için çayda nöbet tuttuklarını belirten Turan, "Alaplı'da, 25 yıldır balıkçılık yapıyorum. Ömrümde ilk defa sazan balıklarını çayın kenarında havyar bırakmasına şahit oldum. Yüzlerce sazan, çayın daha yukarıdaki soğuk sulardan sıcak sulara kadar gelerek, yumurtalarını bırakıyorlar. Bu bölge sıcak olduğu için sazan çok az olurdu. Biz balıkçılar olarak sazanların yumurtlama döneminde burada vatandaşların serpme ağ ile balık avlamalarına izin vermeyeceğiz. Onun için burada nöbet bekliyoruz" dedi.

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