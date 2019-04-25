(Görüntülü) Bakırköy'deki silahlı saldırının failinin cezaevinde intihar ettiği iddiası

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY Ataköy D-100 Karayolu yanyolda 7 ay önce Emre Solan'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan(24)'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Silivri Cezaevi'nde dün gece kaldığı tek kişilik odada kemeri ile kendisini pencere demirine asarak intihar ettiği iddia edilen Arslan'ın, psikolojik sorunları olduğu, ağabeyinin öldürülmesine çok üzüldüğü, ağabeyinin ölüm yıl dönümünde intihar ettiğinin belirlendiği ileri sürüldü. Arslan, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Hatay'da defnedilecek.





OLAYIN GEÇMİŞİ



Ataköy D-100 Karayolu Yanyol'da Emre Solan (28) otomobiliyle beklediği sırada 29 Ekim 2018'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürmüştü. Olayın ardından Mehmet Ali Arslan gözaltına alınmış, Arslan'ın kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşılmıştı. Solan'ın 5 yıl hapis yattığı öğrenilmişti. Mehmet Ali Arslan, gözaltına alındığında olay günü ağabeyini öldüren kişinin cezaevinde olmayıp, dışarda olmasını görünce sinirlendiğini belirterek, "Öldürme amacıyla ateş etmedim, omzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim" demişti. Mehmet Ali Arslan mahkemedeki ifadesinin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.