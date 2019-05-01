Cemil ÖZDEMİR-Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan grupların alana yürüyüşü başladı. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle Bakırköy'e geldi. Bakırköy metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Durakta toplanan gruplar kortej halinde alana doğru yürümeye başladı. DİSK kortejine katılanlar halay çekti. Grupların alana yürüyüşü sürüyor.
(Görüntülü) Bakırköy'deki miting alanına grupların yürüyüşü başladı (1)
Cemil ÖZDEMİR-Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, () BAKIRKÖY'de düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için toplanan grupların alana yürüyüşü başladı. Grupların bazıları otobüslerle bazıları ise metrobüslerle...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:00
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