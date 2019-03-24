(Görüntülü) Bakırköy'de nevruz kutlaması için toplanmalar başladı -2

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, () BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, () BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
24 Mart 2019 Pazar 12:17
Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, () BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:12
|06:54
|13:22
|16:50
|19:29
|20:59