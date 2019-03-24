Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, () BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
(Görüntülü) BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMASI İÇİN TOPLAMALAR SÜRÜYOR
Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, () BAKIRKÖY Pazar alanında yapılacak nevruz kutlaması için toplanmalar başladı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra içeriye alıyor.
24 Mart 2019 Pazar 13:49
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