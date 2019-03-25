Erhan TEKTEN/İSTANBUL -BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
(Görüntülü) Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (1)
Erhan TEKTEN/İSTANBUL -BAKIRKÖY, İncirli metrobüs yolunda metrobüs aracı bir yayaya çarptı. Kazada yaya ile birlikte metrobüsün içinde olan bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
25 Mart 2019 Pazartesi 19:36
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