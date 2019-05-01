İlkay DİKİCİ /İSTANBUL () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da kutlandı. Bakırköy Pazar Alanı'ndaki kutlamalar saat 16.00 sıralarında sona erdi. Bakırköy Belediyesi Temizlik görevlileri pazar alanını temizlemek için tazyikli su ve süpürgelerini kullandı. Alanın temizliği sürerken bir temizlik görevlisi yerde bulduğu flamayı elinde tutarak görevini sürdürdü.
(Görüntülü) Bakırköy'de kutlamalar bitti alanda temizlik yapılıyor
İlkay DİKİCİ /İSTANBUL () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da kutlandı. Bakırköy Pazar Alanı'ndaki kutlamalar saat 16.00 sıralarında sona erdi. Bakırköy Belediyesi Temizlik görevlileri pazar alanını...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:45
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